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Происшествия

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Вопросы жилищно-коммунального обеспечения семей военнослужащих рассмотрены в ГВСУ СК России

Вопросы жилищно-коммунального обеспечения семей военнослужащих рассмотрены в ГВСУ СК России

В Главном военном следственном управлении СК России в режиме видео-конференц-связи состоялся личный прием семей военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции, проживающих в военном городке станицы Троицкой Сунженского района Республики Ингушетия.

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