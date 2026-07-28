Вопросы жилищно-коммунального обеспечения семей военнослужащих рассмотрены в ГВСУ СК России

В Главном военном следственном управлении СК России в режиме видео-конференц-связи состоялся личный прием семей военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции, проживающих в военном городке станицы Троицкой Сунженского района Республики Ингушетия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии