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Царьград

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В Новосибирске 150 ветеранов СВО сразились за Кубок Защитников Отечества

В Новосибирске 150 ветеранов СВО сразились за Кубок Защитников Отечества

Сборная Новосибирска второй год подряд заняла первое место в областном Кубке Защитников Отечества, в котором участвовали около 150 ветеранов боевых действий из 25 команд.

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