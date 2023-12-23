Русских вынуждают торопиться. Петлю придётся превратить в котёл

Андрей Stan

Ха... Надо же, ещё один "здравомыслящий" европидор нашелся?!... ))) Европейцы все такие, лицемерные и продажные твари и ублюдки... Сначала Словакия "подарила САЛОрейху" всё наличное советское оружие, а теперь ВДРУГ, после "смены" правительства, они стали здраво рассуждать?!... ))) Мрази...