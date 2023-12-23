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Царьград

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Русских вынуждают торопиться. Петлю придётся превратить в котёл

Русских вынуждают торопиться. Петлю придётся превратить в котёл

Ситуация на фронте СВО вынуждает русскую армию торопиться. Существует вероятность, что если Украина до весны потеряет Авдеевку, то Запад окончательно откажется от идеи финансирования Киева.

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Комментарии
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Иван
В котёл бандеровцев!
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Больше снайперов и квадрокоптеров.
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10 час.
Андрей Stan
Ха... Надо же, ещё один &quot;здравомыслящий&quot; европидор нашелся?!... ))) Европейцы все такие, лицемерные и продажные твари и ублюдки... Сначала Словакия &quot;подарила САЛОрейху&quot; всё наличное советское оружие, а теперь ВДРУГ, после &quot;смены&quot; правительства, они стали здраво рассуждать?!... ))) Мрази...
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4 час.

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