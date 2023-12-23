Ситуация на фронте СВО вынуждает русскую армию торопиться. Существует вероятность, что если Украина до весны потеряет Авдеевку, то Запад окончательно откажется от идеи финансирования Киева.
Русских вынуждают торопиться. Петлю придётся превратить в котёл
Комментарии
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Иван
В котёл бандеровцев!
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Больше снайперов и квадрокоптеров.
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10 час.
Андрей Stan
Ха... Надо же, ещё один "здравомыслящий" европидор нашелся?!... ))) Европейцы все такие, лицемерные и продажные твари и ублюдки... Сначала Словакия "подарила САЛОрейху" всё наличное советское оружие, а теперь ВДРУГ, после "смены" правительства, они стали здраво рассуждать?!... ))) Мрази...
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4 час.
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