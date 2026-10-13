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Рязанские новости

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В Рязанской области выявили почти 700 нарушений миграционного законодательства

В Рязанской области выявили почти 700 нарушений миграционного законодательства

Выявлено 120 иностранных граждан из реестра контролируемых лиц, 14 из них депортированы, возбуждено более 30 уголовных дел, включая организацию незаконной миграции и подделку документов.

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