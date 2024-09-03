Доходы сети Ethereum рухнули — в чем причина?

С момента обновления Dencun в марте 2024 года наблюдается значительный рост числа активных пользователей и ежедневных транзакций на решениях второго уровня (Layer-2), созданных для масштабирования Ethereum.
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