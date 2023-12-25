Появились страшные подробности смертельного взрыва на заводе в Индонезии

По меньшей мере 13 человек погибли и 46 получили ранения на востоке Индонезии в воскресенье в результате взрыва на финансируемом Китаем заводе по переработке никеля, сообщил представитель индустриального парка.
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