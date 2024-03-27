Поздравление Глеба Никитина с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации

Уважаемые военнослужащие и сотрудники всех подразделений Росгвардии! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии! С момента своего создания Росгвардия выполняет невероятное количество важнейших задач, в основе каждой из которых — безопасность и благополучие людей.