Поздравление Глеба Никитина с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации

Уважаемые военнослужащие и сотрудники всех подразделений Росгвардии! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии! С момента своего создания Росгвардия выполняет невероятное количество важнейших задач, в основе каждой из которых — безопасность и благополучие людей.
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