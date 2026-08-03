В Москве призвали завершить купальный сезон из-за похолодания

Купальный сезон в Москве близится к завершению. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, предупреждая жителей столицы о скором снижении температуры и ухудшении погодных условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии