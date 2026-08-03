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FiNE NEWS

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В Москве призвали завершить купальный сезон из-за похолодания

Купальный сезон в Москве близится к завершению. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, предупреждая жителей столицы о скором снижении температуры и ухудшении погодных условий.

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