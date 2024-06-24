Медвежий угол
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Медвежий угол

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Гиппократы из кишлаков: Россию наводняют врачи-мигранты с подозрительными дипломами, не понимающие пациентов

Гиппократы из кишлаков: Россию наводняют врачи-мигранты с подозрительными дипломами, не понимающие пациентов

(ну да, эти то налечат.) В больницах России всё больше можно увидеть врачей, которые приехали из других стран.

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Комментарии
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Tatiana Tykhonova
Она скрытый враг, который работает на ЦРУ
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2 час.
Nikolay Zakharov
Со многими комментами согласен,что главный оптимизатор медицины,бывший министр здравоохранения Голикова,чтобы содержать богатые угодья и виллы здесь и за рубежом нужно много бобла,а на народ, да плевать,перетопчутся.
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1 час.
виталий панов
Этими мигрантами-врачами надо заменить врачей в Кремлёвской больнице,чтобы депутаты,а особенно мадам арбидол-голикова,на собственной шкуре испытала всю прелесть калечения,ой лечения!Можно будет надеяться,что после такого лечения,мадам арбидол предстанет перед Богом на суд божий,и избавит мир от своих оптимизаций!
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45 мин.

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