Гиппократы из кишлаков: Россию наводняют врачи-мигранты с подозрительными дипломами, не понимающие пациентов

Tatiana Tykhonova Она скрытый враг, который работает на ЦРУ

Nikolay Zakharov Со многими комментами согласен,что главный оптимизатор медицины,бывший министр здравоохранения Голикова,чтобы содержать богатые угодья и виллы здесь и за рубежом нужно много бобла,а на народ, да плевать,перетопчутся.