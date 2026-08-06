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FiNE NEWS

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В России резко выросла доля машин глобальных брендов

В июле 2026 года продажи автомобилей мировых брендов в России значительно выросли. По данным аналитика Сергея Целикова, объем реализации машин глобальных производителей (исключая Китай, Россию и Белоруссию) составил 18,3 тысячи единиц при общем объеме рынка в 122 тысячи новых автомобилей.

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