В России резко выросла доля машин глобальных брендов

В июле 2026 года продажи автомобилей мировых брендов в России значительно выросли. По данным аналитика Сергея Целикова, объем реализации машин глобальных производителей (исключая Китай, Россию и Белоруссию) составил 18,3 тысячи единиц при общем объеме рынка в 122 тысячи новых автомобилей.
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