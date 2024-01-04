Абстрактный юмор в смешных картинках Эллиса Розена

Люди-зануды, животные-философы и дети, которые на все это с ужасом смотрят. Эллис Розен — карикатурист из «Нью-Йоркера», что в западном полушарии считается для художников-юмористов знаком качества и обязательно упоминается на первой странице портфолио или некролога.