Польша: Возобновлены полеты в аэропорту Люблина (LUZ/EPLB) Люблинского воеводства в утренние часы после закрытия воздушного пространства из-за военных действий.
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