Руководитель лунной программы сообщил о нехватке денег на «Луну-27б»

Руководитель лунной программы Зеленый заявил о нехватке денег на «Луну-27б» «Роскосмос» поддержал идею по созданию двух автоматических станций «Луна-27», однако окончательное решение пока не принято из-за нехватки финансов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии