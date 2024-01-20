Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

122 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Это как при строительстве небоскрёба Бурдж Халиф не устроили элементарного канализационного подключения. Каждое утро ...В Мезени нашли по...
  • Владимир Козлов
    Обещать наши власти умеют, тем более застройщики.  Дома разрушат и на этом, как обычно, всё закончится. Раньше дома с...В Северодвинске о...
  • Юрий Во
    Фу, как некультурно и не гигиенично. Но, видимо такие негигиеничные действия для Вас - нормально.Депутат областног...

Дом Коммерческого собрания приглашает жителей Архангельска на «Зимний джаз»

Дом Коммерческого собрания приглашает жителей Архангельска на «Зимний джаз»

Концерт пройдёт в следующее воскресенье — 28 января, в 12:30 — в городском комплексе музея «Малые Корелы»Слушателей ждут известные джазовые композиции в исполнении юных музыкантов и их профессиональных наставников, учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Архангельска и Северодвинска, а также молодёжного эстрадно-джазового оркестра под управлением Дениса Овчинникова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх