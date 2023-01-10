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Алькарас получил травму, догоняя укороченный на тренировке с 15-летним. Из-за нее он пропустит Australian Open

Испанское издание Relevo выяснило подробности того, как первая ракетка мира Карлос Алькарас получил травму, из-за которой пропустит Australian Open.

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