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Михеев забросил 4-ю шайбу в сезоне в игре с «Оттавой». У него 8 очков в 10 матчах

Михеев забросил 4-ю шайбу в сезоне в игре с «Оттавой». У него 8 очков в 10 матчах

Илья Михеев забросил 4-ю шайбу в сезоне в игре с «Оттавой». Форвард «Ванкувера» помог команде обыграть «Сенаторс» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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