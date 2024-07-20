В связи с необходимостью проведения плановых работ, на участках газопроводов высокого давления РС БК 2-70 г.
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В связи с необходимостью проведения плановых работ, на участках газопроводов высокого давления РС БК 2-70 г.