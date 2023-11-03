Немецкий полицейский «нашел» необычный способ борьбы с экоактивистами

Климатические активисты из движения «Последнее поколение» устроили новый перформанс: с помощью оранжевой краски они нанесли в Берлине на здание офиса федерального канцлера лозунг «Олаф лжет!»В бой с экоактивистами вступила полиция в штатском: служители правопорядка в гражданской одежде неоднократно оттаскивали протестующих от стен здания, но те с завидным упорством возвращались к своему делу.