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Почему нам сложно принимать комплименты и как с этим справиться

Почему нам сложно принимать комплименты и как с этим справиться

А также от каких комплиментов лучше воздержаться рассказывает психолог «Анна Каренина»1 марта мы отмечаем Всемирный день комплимента — праздник, напоминающий о ценности добрых слов и искреннего восхищения.

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