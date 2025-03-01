Почему нам сложно принимать комплименты и как с этим справиться

А также от каких комплиментов лучше воздержаться рассказывает психолог «Анна Каренина»1 марта мы отмечаем Всемирный день комплимента — праздник, напоминающий о ценности добрых слов и искреннего восхищения.
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