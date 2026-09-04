Операторы Южной группировки уничтожили три НРТК, сорвав снабжение противника

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов поразили три наземных робототехнических комплекса (НРТК) противника в районе Славянско-Краматорской агломерации, тем самым сорвав снабжение передовых подразделений ВСУ.
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