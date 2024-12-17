Макс Ферстаппен: «Макларен» упустил шанс в зачете пилотов, 100 процентов. Нужно многому научиться»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен негативно высказался о том, как «Макларен» управлял Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри в 2024 году – по мнению нидерландца, обладатели Кубка конструкторов могли завоевать и личный титул.