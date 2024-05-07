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Симон, Брезаз-Буше, Фийон-Майе, Жаклен, Ришар и Мишлон вошли в состав сборной Франции на сезон-2024/25

Сборная Франции-2024/25 Женщины Жюстин Брезаз-Буше Софи Шово Антонин Гигонна Лу Жанмонно Осеан Мишлон Жанна Ришар Жюлия Симон Мужчины Фабьен Клод Кентен Фийон-Майе Эмильен Жаклен Оскар Ломбардо Эрик Перро.

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