Началось голосование за кандидата от РТ во Всероссийском конкурсе «Народный почтальон»

Фото: пресс-служба «Единой России» В рамках всероссийского конкурса «Земский почтальон» вместе с партпроектом «Единой России» «Российское село» и Российским союзом сельской молодёжи запустили интернет-голосование за «Народного почтальона».
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