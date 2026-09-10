Путин и Моди посетят выставку "Иннопром" в Индии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 сентября ознакомятся с достижениями промышленности РФ и Индии на выставке "Иннопром".
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