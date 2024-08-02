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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франция сыграет с Египтом в полуфинале Олимпиады-2024, Испания – с Марокко

В четвертьфинале сборная Марокко разгромила команду США со счетом 4:0, Испания крупно обыграла Японию (3:0), Египет по пенальти прошел Парагвай (2:1), а Франция одолела Аргентину (1:0).

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