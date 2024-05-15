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Путин назначил врио губернаторов пяти регионов России

Путин назначил врио губернаторов пяти регионов России

Президент России Владимир Путин назначил исполняющими обязанности глав пяти регионов России. Руководителем Кемеровской области стал Илья Сердюков (председатель регионального правительства), Хабаровского края – Дмитрий Демешин (замгенпрокурора РФ), Курской области – Алексей Смирнов (замгубернатора), Калининградской области – Алексей Беспрозванных (замминистра промышленности РФ), Тульской области – Дмитрий Миляев (первый замгубернатора).

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