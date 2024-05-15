Путин назначил врио губернаторов пяти регионов России

Президент России Владимир Путин назначил исполняющими обязанности глав пяти регионов России. Руководителем Кемеровской области стал Илья Сердюков (председатель регионального правительства), Хабаровского края – Дмитрий Демешин (замгенпрокурора РФ), Курской области – Алексей Смирнов (замгубернатора), Калининградской области – Алексей Беспрозванных (замминистра промышленности РФ), Тульской области – Дмитрий Миляев (первый замгубернатора).
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