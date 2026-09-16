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ЕС частично отменил санкции в отношении Полины Гагариной

ЕС частично отменил санкции в отношении Полины Гагариной

Европейский союз частично отменил санкции в отношении 39-летней российской певицы Полины Гагариной. Решение суда по делу опубликовано в официальной базе данных судебной практики.

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