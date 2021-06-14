CNN: Байден после встречи с Елизаветой II заявил, что королева напомнила ему мать

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил в рамках разговора с журналистами после встречи с королевой Великобритании в ее загородной резиденции, что Елизавета II напомнила ему его мать.
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