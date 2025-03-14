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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЭСК признала ошибочным удаление Якимова в матче с «Зенитом»: «Нарушение не являлось лишением соперника явной возможности забить. Следовало вынести предупреждение»

Встреча 20-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев со счетом 2:0. На 37-й минуте судья Виталий Мешков удалил игрока «Факела» Вячеслава Якимова за лишение явной возможности забить.

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