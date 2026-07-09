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Президент Чехии анонсировал всеобщую мобилизацию в России после выборов в Госдуму

Президент Чехии анонсировал всеобщую мобилизацию в России после выборов в Госдуму

Украинские власти имеют всего два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией в связи с тем, что Москва может пойти на масштабную мобилизацию населения для реализации целей специальной военной операции (СВО).

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