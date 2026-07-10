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Zero Hedge

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Advanced US Nuclear Battery Deal Targets 3000 MW Power With $22.5 Billion Pipeline

Advanced US Nuclear Battery Deal Targets 3000 MW Power With $22.5 Billion Pipeline

Advanced US Nuclear Battery Deal Targets 3000 MW Power With $22.5 Billion Pipeline Authored by Aman Tripathi via Interesting Engineering, Energy project facilitator GridMarket and nuclear technology developer Deployable Energy have formed a commercial agreement to deploy modular microreactors across the United States.

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