Advanced US Nuclear Battery Deal Targets 3000 MW Power With $22.5 Billion Pipeline Authored by Aman Tripathi via Interesting Engineering, Energy project facilitator GridMarket and nuclear technology developer Deployable Energy have formed a commercial agreement to deploy modular microreactors across the United States.
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