Гонщиков и сотрудников Mercedes в Ф1 оденут в форму Adidas

Гонщиков и сотрудников Mercedes оденут в форму AdidasMercedesКоманда Mercedes и компания Adidas, второй по величине в мире производитель спортивной одежды после Nike, объявили о заключении партнерского соглашения.
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