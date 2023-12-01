О’Салливан и Вафаей схлестнутся в полуфинале на Чемпионате Великобритании 2023

Ронни О’Салливан провел жаркий матч против Чжоу Юэлуна, одержав великолепную победу, а его будущий соперник полуфинального поединка Хоссейн Вафаей обыграл китайца Чжана Анда в 1/4 финала на турнире UK Championship 2023, сообщает WST Ронни О’Салливан (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.