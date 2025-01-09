Избранный президент США Дональд Трамп уже одержал несколько важных виртуальных побед своими идеями «переделать мир», хоть они и нереальны.
Медведев высказался об ожиданиях от президентства Трампа
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Трамп наломает дров за второй срок президенства как в своё время избранный президентом России Медведев наколбасил собственными мероприятиями, что до сих пор народ добиться их исправления не в состоянии Так и продолжает мучится.
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14 час.
Борис Сторублевцев
очень жду когда Медведев скажет , что тарифы ЖКХ будут корректировать в минус!!! Атак же заморозят повышение довольствия депутатам думы!!!???
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14 час.
Сергей Семенов
Так язык то без костей, сказать он может что угодно.
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2 час.
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