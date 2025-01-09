Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведев высказался об ожиданиях от президентства Трампа

Медведев высказался об ожиданиях от президентства Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп уже одержал несколько важных виртуальных побед своими идеями «переделать мир», хоть они и нереальны.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Трамп наломает  дров за второй срок президенства как в своё время избранный президентом России Медведев наколбасил собственными мероприятиями, что до сих пор народ добиться их исправления не в состоянии Так и продолжает мучится.
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14 час.
Борис Сторублевцев
очень жду когда Медведев скажет , что тарифы ЖКХ будут корректировать в минус!!! Атак же заморозят повышение довольствия  депутатам думы!!!???
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14 час.
Сергей Семенов
Так язык то без костей, сказать он может что угодно.
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2 час.

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