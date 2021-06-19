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Эксперты дали прогноз ситуации с COVID-19 в России и оценили шансы умереть без вакцины

Эксперты дали прогноз ситуации с COVID-19 в России и оценили шансы умереть без вакцины

Здоровье Иммунологи и инфекционисты пояснили, чем важна вакцинация. Несколько российских экспертов сообщили о том, что на данный момент рост числа коронавирусных пациентов продолжит расти, и единственным спасением для россиян может стать вакцинация.

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