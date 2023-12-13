Наумов день 14 декабря 2023 года имеет свои приметы, поверья и традиции Алина ВеременчукЭтот четверг — особенный день, в который принято поминать покровителя наук и образования святого пророка Наума — 14 декабря 2023 года.
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