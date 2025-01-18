Ликвидировано открытое горение на тульском предприятии после атаки БПЛА

Скриншот видео из Telegram-канала главы Тульской области Дмитрия Миляева Ликвидировано открытое горение на месте возгорания емкости ГСМ на одном из предприятий в Тульской области, которое возникло после атаки с украинской стороны.
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