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Ликвидировано открытое горение на тульском предприятии после атаки БПЛА

Ликвидировано открытое горение на тульском предприятии после атаки БПЛА

Скриншот видео из Telegram-канала главы Тульской области Дмитрия Миляева Ликвидировано открытое горение на месте возгорания емкости ГСМ на одном из предприятий в Тульской области, которое возникло после атаки с украинской стороны.

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