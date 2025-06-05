Легенда российского футбола жестко ответил игроку «Зенита»: «Замарал фамилию. Пускай возьмется за голову!»

Бывший полузащитник сборной России, московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой, по праву считающийся легендой российского футбола, жестко ответил своему однофамильцу — игроку «Зенита» Андрею Мостовому.
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