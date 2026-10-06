Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Россия вкусно кормит": Релоканты заговорили о возвращении. Кто первый в очереди?

"Россия вкусно кормит": Релоканты заговорили о возвращении. Кто первый в очереди?

Коллаж Царьграда Из-за рубежа снова раздался плач релокантов. Екатерина Варнава готова вернуться в Москву на корпоративы.

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Татьяна Романова

Кому нужен этот мусор? У молодежи свои кумиры- земы, меладзе и прочие отбитые на голову моргены им не интересны, старшему поколению тем более. А страшилищем варнавой только детей пугать, когда они капризничают и не хотят ложиться спать, или есть кашу. Песков, неужели ты дашь им добро на возвращение??