В Ростовской области 90,6% ОРВИ вызваны негриппозными вирусами

В Ростовской области осенний подъём респираторных инфекций протекает в пределах эпидемической нормы, а циркулирующие возбудители к вирусам гриппа не относятся — в прошлом сезоне 90,6% случаев были вызваны негриппозными вирусами, среди которых доминировал метапневмовирус.
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