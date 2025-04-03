Петромаркет: маржа торговли бензином на АЗС в России достигла 7 рублей за литр

Операторам торговли топливом на автомобильных заправочных станциях (АЗС) снова стало рентабельно работать, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные исследования маркетинговой компании "Петромаркет".
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