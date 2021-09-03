Не только о футболе

845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ritchie Blackmore
    Черданцев о невызове Дзюбы: «Карпин собрал все наши суперталанты. И сколько раз они дошли до ворот игравшей пешком Хо...Роналду взял 7-й ...
  • Ritchie Blackmore
    Травмы обычное явление у всех. Важен результат. Кроме пока выбывших есть кому играть.Весь состав Кипра...
  • Максим Комаров
    Не понимаю апологетов Смолова. Да, он в отличной форме, на кураже, забивает. Но, в Локо совсем иная ситуация, чем в с...Зачет за оборону ...

Роналду взял 7-й номер в «МЮ», Okko хочет показывать РПЛ, Бразильская федерация жалуется на «Зенит», Минспорта против отмены лимита и другие новости

Роналду взял 7-й номер в «МЮ», Okko хочет показывать РПЛ, Бразильская федерация жалуется на «Зенит», Минспорта против отмены лимита и другие новости

1. Легендарная семерка вернется на футболку Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Кавани уступил номер португальцу, а АПЛ пошла навстречу клубу, хоть это и противоречит правилам.

Вернуться к статье
232
Обсудить
Лена Мисько
Я календарь переверну - и снова третье сентября
Лена Мисько
День, когда горят костры рябин
Ritchie Blackmore
Душевная песня в отличном исполнении Шуфутинского.Да она не единственная.
кузнецов владимир
на картинке с результатами отборочных матчей ошибка. На самом деле Исландия - Румыния 0:2, а не 0:0
кузнецов владимир
вчерашний день для российских волейболистов мог бы быть просто адовым. вслед за поражением женской сборной на чемпионате Европы от Италии со счетом 0:3, ( что в общем-то не удивительно ) мужская команда сенсационно начала свой Евро поражением от Турции 1:3, и в завершение дня молодежная сборная России на ЧМ до 19 лет проиграла со счетом 2:3 в матче за 3 место команде Ирана, но на ситуацию смогли подсластить ребята выступающие на Паралимпиаде. в полуфинале игр наши выиграли со счетом 3:1 у Бразилии в волейболе сидя, и теперь в финале разыграют золото в матче с Ираном.
кузнецов владимир
Новость для меломанов. Впервые с 1981 года выходит альбом с 10 новыми песнями группы АББА релиз альбома ‘Voyage’ состоится 05.11.2021г. Два трека — I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down уже доступны к прослушиванию
кузнецов владимир
иногда они возвращаются. Миодраг Божович снова в РПЛ. Сегодня отправлен в отставку тренер тульского Арсенала Дмитрий Парфенов, а на его место назначен бывший тренер Амкара, Динамо, Локомотива, и т.д. и т.д.
Лена Мисько
опять везут этого югослава… почему не пригласить нашего молодого? хоть Аленичева, хоть Мусаева и тд
Лена Мисько
Круговорот физруков в РПЛ - это смех, конечно. Посидят в студии матч тв месяц-другой, и опять тренировать. Я удивлена, как Божевича или Рахимова ещё в Спартак не позвали
Алевтина Трофимова
а пиджак свободен сейчас?
Лена Мисько
Вам однобортный, отечественный. или импортный, итальянский?
Алевтина Трофимова
в слове "двубортный" чудится мне некая распущенность нравов и ориентации
Лена Мисько
Можно предложить построже, смокинг, или даже фрак.
Алевтина Трофимова
С фалдами?
Алевтина Трофимова
Дима Парфёнов занял свое место в очереди
Лена Мисько
После Че, Царя и Вадика
кузнецов владимир
чего только не пообещаешь на выборы. даже это: Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал поспособствовать увеличению разрешённой заполняемости стадионов во время спортивных мероприятий. Политик намерен написать письмо с соответствующей просьбой в Роспотребнадзор. «Вы поймите меня правильно, чтобы убрать все ковидные ограничения — нужно вакцинироваться. Метро закрыть нельзя — иначе город встанет. А закрыть стадионы, рестораны и другие заведения — борьба с ковидом. Я обещаю, что уже сегодня напишем письмо в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту зрителей на спортивных мероприятиях в России»
кузнецов владимир
Конечно не по десять тысяч пенсионерам, но попытка зачетная.
Ritchie Blackmore
Работа такая - обещать. В этой "игре" они "растворились".
Ritchie Blackmore
Сейчас усиленно пиарят Шойгу с "его" идеей заселения Сибири, постройки новых городов и т.д. Детский сад. Как всё примитивно. В аккурат накануне "выборов" . По этому поводу есть отличный комментарий: " Что-то подобное я уже слышал где-то "Столица автоматически переносится в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва переименовываются в Старые Васюки." Какие, однако у нас в правительстве Весёлые робяты. Ну прям Ильф и Петров-2."
Ritchie Blackmore
"...Нам бы сдвинуть бетонные горы, Но традиции свято храня, Мы заводим опять разговоры - И бушует река Болтовня! Как мы любим болтать и судачить, Возмущаться и митинговать, Нереальные ставить задачи И козлов отпущенья искать! Нет конца разговорам и спорам, Пересудам и скорым судам - И летим мы, как в поезде скором, Ниоткуда летим в никуда!" Владимир Асмолов.
Ritchie Blackmore
"Да уж ... попробуй здесь развиваться ... помню еще при Ишаеве создавали План развития Д.В. Сколько было предложений более двух тысяч ... все оформлено , доставлено на подпись Путину , так он их и смотреть то не стал не то что подписывать ...А сейчас запел ... все это предвыборные трюки Путина и его команды ."
Ritchie Blackmore
Черданцев о невызове Дзюбы: «Карпин собрал все наши суперталанты. И сколько раз они дошли до ворот игравшей пешком Хорватии?» Мне этот черданцев очень напоминает трепача- "патриота" соловьёва-оба усиленно отрабатывают пайку от хозяина. Оба неприятны, оба хамы. соловьёв является позором российской журналистике, черданцев позором телеведущего. Время бездарей и профанов во всей своей "красе" Оба баклана яркие "образцы" всего наихудшего.

Картина дня

наверх