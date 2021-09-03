Роналду взял 7-й номер в «МЮ», Okko хочет показывать РПЛ, Бразильская федерация жалуется на «Зенит», Минспорта против отмены лимита и другие новости

1. Легендарная семерка вернется на футболку Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Кавани уступил номер португальцу, а АПЛ пошла навстречу клубу, хоть это и противоречит правилам.
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