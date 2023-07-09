Почему кого-то удивляет, что Эрдоган кинул и отдал командиров "Азова"? Он что, нам союзник? Друг? Нет и не был никогда.
Что изменит в СВО возвращение командиров "Азова"* в Киев — Андрей Медведев
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Наталья
Как такое случилось,за что ребята льют кровь,вместо растрела азовцев выпустили,когда прекратится эта игра в доверие? Что за глупость? Нас все обманывают,мы что такие дураки?не думаю
Ответить
14 час.
Ирина52
Россия, турку не верь! (Петр Первый)
Ответить
13 час.
Андрей
правильно.Мы не дураки.А что случилось? Азовцы были на курорте до конца СВО -будут двухсотыми.Перед саммитом НАТО Эрдоган сделал для них широкий жест. Зато другие договорённости оставил.Вот и всё. он так поступал всегда.и другом нашим никогда не был.Партнёр по интересам стран.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии