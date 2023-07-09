Что изменит в СВО возвращение командиров "Азова"* в Киев — Андрей Медведев

Как такое случилось,за что ребята льют кровь,вместо растрела азовцев выпустили,когда прекратится эта игра в доверие? Что за глупость? Нас все обманывают,мы что такие дураки?не думаю

Андрей

правильно.Мы не дураки.А что случилось? Азовцы были на курорте до конца СВО -будут двухсотыми.Перед саммитом НАТО Эрдоган сделал для них широкий жест. Зато другие договорённости оставил.Вот и всё. он так поступал всегда.и другом нашим никогда не был.Партнёр по интересам стран.