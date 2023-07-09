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Что изменит в СВО возвращение командиров "Азова"* в Киев — Андрей Медведев

Что изменит в СВО возвращение командиров "Азова"* в Киев — Андрей Медведев

  Почему кого-то удивляет, что Эрдоган кинул и отдал командиров "Азова"? Он что, нам союзник? Друг? Нет и не был никогда.

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Комментарии
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Н
Наталья
Как такое случилось,за что ребята льют кровь,вместо растрела азовцев выпустили,когда прекратится эта игра в доверие? Что за глупость? Нас все обманывают,мы что такие дураки?не думаю
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14 час.
Ирина52
Россия, турку не верь! (Петр Первый)
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13 час.
Андрей
правильно.Мы не дураки.А что случилось? Азовцы были на курорте до конца СВО -будут двухсотыми.Перед саммитом НАТО Эрдоган сделал для них широкий жест. Зато другие договорённости оставил.Вот и всё. он так поступал всегда.и другом нашим никогда не был.Партнёр по интересам стран.
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13 час.

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