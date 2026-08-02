Гришин о матче «Ахмат» – «Спартак»: «Фаворита здесь нет. В Грозном всем тяжело играть, лидерам – тем более»

Главный тренер ФК «Банка», экс-футболист ЦСКА Александр Гришин ожидает ничью в матче 2-го тура Альфа‑Банк РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».
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