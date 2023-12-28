Под Самарой два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером 27 декабря.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, на 98 километре автомобильной дороги Самара - Боьшая Черниговка - Казахстан, столкнулись три единицы транспортных средств.
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