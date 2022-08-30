В Томске жители ДНР приняли присягу и получили паспорта гражданина Российской Федерации

В ОМВД России по Ленинскому району города Томска состоялось торжественное принесение присяги гражданина Российской Федерации и вручение паспортов гражданина Российской Федерации.

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