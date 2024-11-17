Трамп отреагирует на решение Байдена по ракетам: Осталось недолго

НР

Николай Рябов

Вот , что несёт миру " американская демократия " , левая рука не ведает , что творит правая . Ходячий труп наворотил , вот и спрашивайте с него , а подох и спросу нет . Как говорят в России , я не я и лошадь не моя . Договорные обязательства заключать с ними , что вилами по воде писать . Единственное , что несёт " американская демократия " в мир , это хаос и Ад в красивой обёртке .