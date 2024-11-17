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Трамп отреагирует на решение Байдена по ракетам: Осталось недолго

Трамп отреагирует на решение Байдена по ракетам: Осталось недолго

Избранный президент США будет пересматривать почти все решения нынешнего главы государства. В том числе, по разрешению Киеву на ракетные удары вглубь России.

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Комментарии
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НР
Николай Рябов
Вот , что несёт миру &quot; американская демократия &quot; , левая рука не ведает , что творит правая . Ходячий труп наворотил , вот и спрашивайте с него , а подох и спросу нет . Как говорят в России , я не я и лошадь не моя . Договорные обязательства заключать с ними , что вилами по воде писать . Единственное , что несёт &quot; американская демократия &quot; в мир , это хаос и Ад в красивой обёртке .
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