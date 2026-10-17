Продолжительность жизни человека напрямую связана с качеством его жизни. Долгожителями, как правило, становятся люди, не утратившие интерес к окружающей действительности, ведущие активный и здоровый образ жизни.
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