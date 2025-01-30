ABC: экс-фигурист Кирсанов находился в самолете, разбившемся в Вашингтоне

TASS/EPA Экс-фигурист Александр Кирсанов, выступавший в танцах на льду, находился на борту самолета, который столкнулся с военным вертолетом и потерпел крушение около Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.
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