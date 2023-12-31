В первые минуты нового года ВСУ нанесли очередной удар по мирному Донецку «В новогоднюю ночь ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.
ВСУ нанесли террористический удар по центру Донецка
Комментарии
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Гарий Щерба
ПОДОНКИ ...!!!
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15 час.
Валерий Шаронов
они конечно подонки! но гораздо интереснее кто наше военное руководство? позволяющее уже почти два года обстреливать донецк и другие города россии, хотя путин давно говорил что нужно как минимум отодвинуть фронт на необходимое расстояние. а для этого нужно как минимум уничтожить пути доставки вооружения и боеприпасов. но почему то команды на это не поступает, интересно почему???
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3 час.
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