ВСУ нанесли террористический удар по центру Донецка

Валерий Шаронов

они конечно подонки! но гораздо интереснее кто наше военное руководство? позволяющее уже почти два года обстреливать донецк и другие города россии, хотя путин давно говорил что нужно как минимум отодвинуть фронт на необходимое расстояние. а для этого нужно как минимум уничтожить пути доставки вооружения и боеприпасов. но почему то команды на это не поступает, интересно почему???